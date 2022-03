Monsieur Aristide

Time Out dit

3 sur 5 étoiles

Un hôtel qui vous accueille avec un rutilant Wurlitzer d’époque, ça a forcément de la gueule – pour nos lecteurs les plus millennials, il s’agit d’un dispositif d’écoute de musique du siècle passé, un peu comme une playlist mais sous forme de meuble. Posté en plein cœur de Montmartre, à un jet de Stan Smith des Abbesses, ce petit quatre-étoiles de 25 chambres, ouvert en octobre 2021 et décoré par Marion Collard, joue à fond la carte du vintage large spectre – des années 40 aux années 70 disons. Le lobby se prolonge avec un chaleureux bar tout acajou où vider un expresso ou un cocktail (on doit la carte aux pros du Little Red Door). Et aux beaux jours, la cour végétalisée donne sa pleine puissance instagrammable !

Dans la chambre, mini mais bien agencée, les détails ont leur importance : interrupteurs en porcelaine, enceinte Bluetooth dissimulée dans un vieux poste de radio, tabouret en rotin… Quand il fait trop froid pour aller se poser sur l’immense terrasse sur cour, la mini-étagère fait une table un peu juste. Calme absolu et literie à la fermeté d’une cuisse de marathonien assurent une nuit cosy mais à un prix nettement plus versaillais que communard.

Prix : à partir de 300 € par nuit, petit-déjeuner en supplément à 18 €

Les services : honesty bar, café/bar

Kit de beauté : produits Grown Alchemist

Petit-déj : assez minimal pour le prix : yaourt, baguette, viennoiseries, granola, jus… et basta

Le petit plus : le juke-box avec 100 disques 45 tours si vous avez des velléités de disc-jockey à l’ancienne

Dans les environs : le Café des Deux Moulins