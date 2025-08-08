Escapade : en août, plongez dans la Marne depuis ces deux nouveaux sites de baignade

Au début de l’été, différents points de baignade en eau naturelle ont ouvert au fil de la Seine. Mais pas seulement. Sur les bords de Marne, deux piscines naturelles vous attendent également jusqu’à la fin du mois d’août, à Joinville-le-Pont (notre préférée) et Maisons-Alfort. Moins de monde, plus de vert… Et une chouette occasion de s’offrir une petite aventure à l’Est de la capitale, qu’on n’hésitera pas à prolonger en vélo - on ne peut que recommander, depuis Joinville, de poursuivre la balade en deux roues à la découverte (notamment) des guinguettes du bord de Marne.

Pour aller « À la Plage » (séduisant sobriquet donné à ces deux sites de baignade sur la Marne), il faut réserver, dès trois jours à l’avance, son créneau de deux heures pour profiter des bassins et installations (sur le site, ou directement sur place). Là, douches, transats, et élégantes petites cabines vous attendent. A Joinville-le-Pont, ce sont deux bassins (un pour les adultes, un pour les enfants) qui ont été installés. Des petites buvettes proposant crêpes, glaces et boissons sont également ouvertes (attention, amener son propre pique-nique n’est pas autorisé). Notre reco : s'y rendre plutôt en matinée pour éviter le monde (même si la fréquentation reste moindre qu'en bord de Seine), avant d'aller déjeuner en terrasse au Petit Pont (une institution au bord de l'eau, à Joinville) et de continuer la balade de vélo le long de la Marne jusqu'au château de Champs-sur-Marne.

Où ? Joinville-le-Pont et Maisons-Alfort.

Quand ? Jusqu’au 31 août 2025, tous les jours de 10h à 20h.

Combien ? À partir de 3€ pour les résidents des villes de l’intercommunalité Paris Est Marne & Bois ; 8€ pour les non-résidents. Réservation ici.