Un rapport de la Cour des comptes tacle la qualité de service des RER

Faites un test : lancez une discussion au milieu d’un panel de banlieusards parisiens usagers réguliers des lignes de RER et vous verrez, ils diront tous que la leur est la pire. Ils vont enfin pouvoir être départagés : le 18 octobre, la Cour des comptes a publié un rapport de 141 pages sur la « qualité de service du Réseau Express Régional en Ile-de-France ». Spoiler (prévisible) : la Cour des comptes met un sacré tarif à quasiment toutes les lignes et à leur gestionnaire.

« Fort trafic, taux de ponctualité médiocre et hausse prévisible de fréquentation »

A part la ligne A, sur laquelle nombre d’investissements ont été réalisés ces dernières années, la Cour des comptes juge les performances du réseau « peu satisfaisantes ». En première classe des lignes cata, on découvre sans grande surprise les RER B et D, qui cumulent « fort trafic, taux de ponctualité médiocre et hausse prévisible de fréquentation » selon la Cour des comptes. Saturées comme jamais – la fréquentation a augmenté de 20 % depuis 2010 –, ces deux lignes n’ont pourtant connu aucun renfort de rames sur la période – et celles-ci datent parfois, côté RER B, des années… 1980. Ajoutez à cela « qu’il ne se passe pas de semaine sans que des incidents de toute nature ne viennent détériorer le niveau de service, provoquant incompréhensions et exaspérations », et voilà un gestionnaire cloué au pilori. Autre blâme de la Cour : la manière avec laquelle sont menées les enquêtes de satisfaction, selon des critères rendant difficilement perceptible le réel sentiment des usagers.

Des bons points ?

Un peu de positif ? La Cour relève du mieux dans les domaines de la propreté, de l’info des voyageurs et de l’accessibilité. Parmi les pistes d’amélioration, le rapport cible un besoin urgent d’investissement dans le matériel, les infrastructures et les systèmes d’exploitation, mettant en avant les progrès du RER A relifté. Le projet d’automatisation du tronçon entre Gare du Nord et Châtelet pour les RER A et B est aussi remis sur le tapis et il est question de responsabiliser SNCF Réseau avec un contrat sur le modèle de celui de la RATP pour établir d’éventuelles pénalités en cas de manquements.

La Région et le gestionnaire ont répondu avec leur propre rapport (contre-kem’s), annonçant des remplacements de matériel et un investissement de 5 milliards rien que sur le RER B, permettant d’espérer une amélioration de la ponctualité d’ici… 2031. Ce qui laisse le temps de refaire les comptes avec la Cour.

A signaler côté actualité trafic cet automne, les fermetures de la ligne 14 et de la station Gare d'Austerlitz.