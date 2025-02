Dans une ancienne usine, une expo gratuite de 250 œuvres pour célébrer les trésors artistiques des banlieues

“La banlieue influence Paname. Paname influence le monde.” Refrain du projet Grand Paris impulsé par Médine, cette punchline pourrait être l’antienne de la seconde édition de l’exposition collective Trésors de banlieue – Couronnes d’humanité, qui déplie ses cimaises jusqu’au 13 avril dans l’usine Chanteraines à Gennevilliers.

© Exposition "Trésors de Banlieues"

L’idée sacrément aguichante de cette expo ? Réunir 250 œuvres touchant à tous les médiums et de toutes les générations (certaines pluricentenaires, d’autres créées pour l'occasion), pour l'extrême majorité prêtées par 70 collectivités d’Île-de-France, comme Osny, Sarcelles, La Courneuve ou Nanterre.

Solidarité, diversité et lutte collective

Réparties à travers 11 thématiques, ces pièces ont en commun de décrire la banlieue d’une manière différente de celle à laquelle on est habitué, autour notamment de valeurs comme la solidarité, la diversité, la lutte collective et le souhait d’un avenir meilleur. À voir par exemple : le portrait de Nelson Mandela réalisé à la mine de plomb par la plasticienne Caroline Gueye ; le tableau Pâle Estime du peintre Michel Dupré ; le tableau Scène de grèves aux usines Renault de Boris Taslitzky ; la toile mi-béton, mi-verte La Banlieue de Jean Solé ; le géométrique et coloré Vitrail Paul K. Wagner du sculpteur et peintre allemand Otto Freundlich, dont l’œuvre a été en partie détruite par les nazis, car jugée « dégénérée » ; et même un corpus sur Napoléon, avec des fétiches de l’Empire en banlieue !

Quand ? Jusqu’au 13 avril 2025.

Où ? Usine Chanteraines, 92 avenue du Général de Gaulle, Gennevilliers, 92 230

Combien ? Accès libre.