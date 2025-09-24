Paris

À la Maison du Japon, une expo va retracer l’œuvre d’Isao Takahata, cofondateur du Studio Ghibli et réalisateur du “Tombeau des lucioles”

Au menu ? Une carrière qui épouse les épopées les plus mythiques du cinéma d’animation japonais retracée à l'aide de dessins originaux, storyboards, vidéos ou de décors.

Rémi Morvan
Écrit par
Rémi Morvan
Journaliste, Time Out Paris
Photo © 2025 Studio 100 International
Attention, sensei du cinéma d’animation nippon en approche ! Du 15 octobre 2025 au 24 janvier 2026, la Maison du Japon consacrera une rétrospective à l’œuvre d’Isao Takahata, connu pour avoir fondé le Studio Ghibli avec Hayao Miyazaki et Toshio Suzuki, et réalisé Le Tombeau des lucioles.

Une traversée des plus mythiques épopées du cinéma d’animation japonais

Sur un format chronologique et à l’aide de dessins originaux, de storyboards, de vidéos, de celluloïds ou encore de décors, le commissaire d’exposition, conscrit du Studio Ghibli Kazuyoshi Tanaka, a cherché à retracer une carrière qui épouse les épopées les plus mythiques du cinéma d’animation japonais.

De ses débuts dans le culte studio Tōei Dōga à la création du Studio Ghibli en 1985, en passant par les années 1970 où il façonnera les séries télé Heidi (1974), Marco (1976), Isao Takahata a profondément marqué et influencé le cinéma d’animation. Une carrière durant laquelle il n’a cessé d’explorer son art en l’entremêlant à l’histoire japonaise, tant sur les thématiques abordées (les bombardements américains dans Le Tombeau des lucioles) que sur la forme (Takahata a étudié les anciens rouleaux peints japonais et cherché à aquareller le dessin numérique). Bonus : un cycle de ses différents films et séries aura lieu du 21 au 31 octobre.

Quand ? Du 15 octobre 2025 au 24 janvier 2026
Où ? 101 bis Quai Jacques Chirac, Paris 15e
Combien ? De 5 à 7 € (billetterie ici)

