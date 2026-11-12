Galerie URL : Fanny Viguier expose le Panthéon photo de la soirée culte La CREOLE

Y a pas photo : La CREOLE est l’une des plus précieuses soirées parisiennes de notre époque. Depuis 2018, elle mène un mouvement de fusion culturelle, avec la danse au centre et une philosophie de métissage tant au niveau du public que de la musique, « en écho à la pensée d’Edouard Glissant qui envisage les identités et les cultures comme des réalités mouvantes façonnées par la rencontre et l’interdépendance », raconte la photographe Fanny Viguier, cofondatrice de la soirée avec le créateur de mode Vincent Frédéric-Colombo.

© Fanny Viguier Exposition RHIZOME

Cet espace unique, Fanny Viguier a décidé de le célébrer avec RHIZOME, une exposition photo qui prend place du 12 au 23 novembre à la galerie 78temple. Le mantra de RHIZOME ? « Que les personnes, quelles qu’elles soient, puissent se rendre compte de leur rôle dans le récit collectif de La CREOLE. Et que l’on prenne du recul pour comprendre ce qui se passe maintenant, sans attendre que ça appartienne au passé pour reconnaître sa valeur. »

47 photos de soirées et 105 portraits

Pour construire l’expo, qui, comme le rhizome des philosophes Gilles Deleuze et Félix Guattari, se veut sans hiérarchie et sans sens de visite, Fanny Viguier a mêlé deux expressions photographiques : d’un côté, 47 photos de soirées, témoignages de moments éphémères ; et de l’autre, la série Panthéon réunissant 105 portraits – shootés en trois jours – de membres de la communauté, des DJ, des danseur(se)s, des programmateur(rice)s, mais aussi des personnes du public dans un « arbre généalogique pas rangé ».

© Fanny Viguier Exposition RHIZOME

Tous les portraits ont été incrustés dans des médaillons en céramique de 11 cm par 15. « Cet objet qui appartient à la mémoire collective est associé aux portraits funéraires, aux visages qu’on fixe dans la matière pour donner une sorte de permanence. Avec Panthéon, j’ai voulu célébrer les vivants et reconnaître leur contribution à une histoire qui est encore en train de s’écrire. » Dans le même sens, Fanny Viguier a prévu de réaliser pendant l’expo d’autres portraits, ainsi que des entretiens, « pour créer à terme une œuvre polyphonique qui mêlera son et image » racontant La CREOLE.

Le 23 sera organisée une projection du film Fabulous d’Audrey Jean-Baptiste, qui raconte le retour de l'icône du voguing Lasseindra Ninja dans sa Guyane natale, suivie d’une discussion avec Fanny Viguier, DJ Monique et Lasseindra, autour de l’importance de la danse dans l’affirmation des identités. Enfin, un espace sera consacré aux portraits sur tissu de l’expo CREOLE by CREOLE SOUL, le projet commun de Fanny et Vincent réalisé en 2017, dont le vernissage avait débouché sur la première soirée La CREOLE.