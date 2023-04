Fary à Roland-Garros : l’humour fait son entrée dans le court des grands

Toujours plus ! Après trois Dôme de Paris à guichets fermés et deux mois de représentations au théâtre de la Renaissance, Fary n’a pas fini de conquérir Paris. Pour son prochain set, c’est au stade Roland-Garros, sur le court central Philippe-Chatrier, que le comédien a prévu de poser son micro. Un lieu de légende d’une capacité démentielle (on parle de 15 600 personnes mesdames et messieurs !), dont la terre battue n’a encore jamais été foulée par un artiste – tous domaines confondus. Pour l’humoriste, qui n’a jamais eu l’occasion de s’y rendre en tant que spectateur, c’est aussi une façon d’ouvrir cette arène mythique au plus grand nombre. Un nouveau défi qui ne manque pas d’élégance, et qui vient couronner dix ans d’une belle carrière démarrée en 2012 au Jamel Comedy Club.

Prévue quelques semaines après la finale du tournoi, soit le 7 juillet 2023, cette date exceptionnelle d’Aime-moi si tu peux sera l’aboutissement de longs mois de travail et de réflexion. Dans une scénographie repensée pour l’occasion, le comédien multipliera son audience par 25 par rapport au théâtre de la Renaissance. Un challenge de taille pour un spectacle basé sur la notion d’intimité, dans lequel le comédien se livre comme jamais… Mises en vente depuis lundi 27 mars, les places risquent de partir vite !

Quand ? Vendredi 7 juillet 2023, à 21h

Où ? Roland Garros, 2 avenue Gordon Bennett, Paris 16e

Combien ? A partir de 45 €