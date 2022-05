Avant même de rentrer dans le club, l'environnement est plein de rires cristallins. On s'installe dehors avec une pinte à prix compétitif en attendant le début du spectacle, et c'est déjà un peu la maison du bonheur. Et sans surprise, le level de fun ne fait qu'augmenter une fois qu'on pénètre à l'intérieur. Avec ses différents plateaux, le Barbès est peut-être le plus complet des comedy clubs : micros ouverts, niveau intermédiaire ou têtes d'affiche, chaque soirée offre une expérience différente. On a testé "le meilleur des micros ouverts", légèrement flippés à l'idée de se retrouver devant une bande de newbies. Non seulement c'était méga-golri, mais surtout vraiment rafraîchissant. Dans la salle, tout le monde est logé à la même enseigne : bonne visibilité, de l'espace, une petite table et un service bien rodé. Pour les artistes comme pour nous, le Barbès est la crème de la crème des comedy clubs parisiens. Pour sa prog, pour son staff, et parce qu'on n'y pète pas plus haut que son cul.