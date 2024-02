Fashion Week : Rinse France collabore avec Ikea pour une semaine de fêtes électroniques qui vont tout démonter

En prenant connaissance de cette info, on a été interloqué comme devant le nom d’un article Ikea. Jugez donc : du 29 février au 3 mars, en pleine Fashion Week, la marque suédoise va ouvrir un lieu rue de Lappe, connu comme le Mordor de l’éthylisme parisien, dédié autant à l’art, à la musique, à la graille qu’à la déco (forcément). Et pour chaque rayon, Ikea a aligné les zéros sur le chèque.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par IKEA FRANCE (@ikeafrance)

Si le nom le plus rutilant de la notice est celui de la photographe Annie Leibovitz, qui présentera une série de portraits, c’est la programmation musicale imaginée par la webradio Rinse France qui intrigue le plus. Pendant quatre jours, vous pourrez par exemple entendre les notes du mi-homme mi-piano Chassol ou le mix de la taulière de la techno locale Anetha ; danser devant le set du héraut du voguing Kiddy Smile ; vous ambiancer avec Anaco, figure de la scène reggaeton 2.0 ; assister à un back to back tout de break vêtu entre GREG et Low Jack ; et courir vite sur la piste avec Djibril Cissé sous son alias afro-dansant Tcheba.

Aussi sur le ticket de caisse : Miley Serious, Olympe4000, un live de NSDOS et un B2B réunissant Andy4000 et Mad Rey. Sont aussi annoncés des sessions radios ainsi que des discussions et des ateliers. Détail important : tout est gratuit et sans inscription, alors préparez-vous à faire la queue rue de Lappe. Et ça, ça vaut des points.

Quand ? du jeudi 29 février au dimanche 3 mars 2024.

Où ? 28 rue de Lappe, Paris 11e.

fasCombien ? gratuit.