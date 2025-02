C’est la lutte finale : la salle d’Oberkampf l’International menacée de fermeture définitive

Depuis 2008, c’est l’une des salles repères des militants de la cause rock indé (mais aussi électronique) parisiens. Mais un an après la mise en sourdine de sa cave pour cause de travaux obligatoires, et six mois après sa fermeture totale, la salle de concert de la rue Moret l’International a annoncé mardi 4 février dans un communiqué qu’il pourrait fermer définitivement « sous peu ».

Une malfaçon entre la cave et le rez-de-chaussée

Un rembobinage s’impose : en janvier 2024, les gérants du lieu apprenaient l’existence d’une malfaçon entre la cave et le rez-de-chaussée nécessitant de gros travaux qui se chiffrent en centaines de milliers d’euros. La salle d’Oberkampf dépose alors un dossier auprès du Centre national de la musique et de la Ville de Paris pour solliciter une aide dans le cadre du soutien aux salles de musiques actuelles « pour leur rénovation et leur sûreté ».

Un effort général de professionnalisation du lieu

L’aide, qui semblait pourtant taillée pour eux, leur a finalement été refusée, et sans ce financement, l’International devra fermer ses portes. L’équipe a déposé un recours, et dit dans son communiqué avoir « pris le temps de mieux expliquer son modèle et les évolutions en cours depuis 2021 ». Des évolutions qui se manifestent par un effort général de professionnalisation du lieu, avec notamment « une augmentation de 45 % du prix d’achat des spectacles de 2021 à 2023 ou un triplement des équipes d’accueil ».

Réouverture

En attendant, la salle a décidé de refaire du boucan en rouvrant le rez-de-chaussée à partir de ce vendredi 7 février, avec l’idée de refaire fonctionner le bar et la billetterie pour remplir les caisses vides. L’International fait aussi appel à toutes les bonnes idées et volontés pour organiser des soirées et événements (hors concerts pour ne pas enquiquiner les voisins) en tous genres : DJ sets, Cluedo géant, tournoi de fléchettes, stand-up ou down, karaoké ou même un marché de Noël fin février ! De quoi montrer le soutien collectif à cette salle mythique et faire en sorte que l’International continue de chanter.