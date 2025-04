Cette salle de concert culte, bastion du rock et de l’électro à Paris, tirera définitivement sa révérence à la fin du mois

"On aura essayé, résisté, lutté coûte que coûte, mais malheureusement, aucun miracle n'a eu lieu." Alors qu’ils s’échinaient depuis deux mois à lui imaginer un avenir, les sept membres de l’équipe de la salle de concert/club/bar L'International, rue Moret dans le 11e arrondissement de Paris, ont annoncé, mercredi 16 avril, sa fermeture définitive le 26 avril au soir. Une information qui fait suite à plus d’un an de déboires, après la découverte, en janvier 2024, d’une malfaçon entre la cave et le rez-de-chaussée, nécessitant des travaux se chiffrant en centaines de milliers d’euros.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par L'INTERNATIONAL (@linternational_paris)

Et le chant de l’International s’arrêta

Les militants de la cause rock indé (mais aussi électronique) voient ainsi l’un des lieux phares de la ville entrer dans l’histoire du genre. Une salle qui, depuis 2008 – et surtout depuis 2021 avec l’arrivée de l’équipe actuelle – aura été un véritable mégaphone pour les scènes rock et assimilées émergentes, locales ou internationales… et tout simplement l’un des meilleurs bars d’Oberkampf.

Passée la chialade, il reste désormais dix jours pour faire sa « (dé)fête » à l’International, en allant y enquiller les godets et gigoter devant les DJ sets. Et le samedi 26, y re-pogoter, puisque des concerts (!) seront de nouveau organisés ce soir-là. Il paraît même qu’une tournée générale sera offerte à la fin.