Tout savoir sur les fermetures annoncées du métro parisien en 2025

Premier bulletin ferré de l’année ! Après une année olympique où il aura été particulièrement scruté, le réseau ferré francilien commence son cru 2025 avec quelques fermetures de rigueur concentrées sur trois lignes. Voici de quoi être raccord pour vos trajets !

Ligne 6

Jusqu’au 12 février 2025, fermeture de l’ensemble de la ligne du lundi au mercredi à partir de 22h.

Le 26 janvier, fermeture de l’ensemble de la ligne.

Du 17 au 28 février, fermeture de la ligne de Charles de Gaulle – Étoile à La Motte-Picquet – Grenelle.

Les 12 et 13 avril, ainsi que le 18 mai, fermeture de la ligne de Daumesnil à Nation.

Les 26 et 27 avril, ainsi que le 25 mai, fermeture de la ligne de Charles de Gaulle – Étoile à Trocadéro.

Ligne 9

Les 19 janvier, 2 et 9 février, 9 et 30 mars, fermeture de l’ensemble de la ligne.

Ligne 14

Les 25 et 26 janvier, 9 février, 16 mars, 5 et 6 avril, 30 et 31 mai, 15 et 29 juin et du 4 au 8 août, fermeture de l’ensemble de la ligne 14.

Jusqu’au mois de juillet (à partir des 17 et 24 février, 21 avril, 9 juin et 14 juillet), fermeture les lundis et mardis à partir de 22h entre les stations Maison Blanche et Saint-Denis – Pleyel.

Du 15 janvier au mois de juillet (sauf les 30 avril, 7 et 28 mai), fermeture le mercredi à partir de 22h sur l’ensemble de la ligne.

