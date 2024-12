Tarif unique, nouvelle station, nouveau téléphérique : voici tout ce qui va changer dans les transports parisiens en 2025

Le poste d’aiguillage calendaire s’apprête à faire le changement pour 2025 ! Et comme à chaque début d’année, c’est l’occasion de lister tout ce qui est amené à changer dans le paysage des transports franciliens.

Un tarif unique pour les gouverner tous

Il est là, le changement qui clignote comme un sapin de Noël : la mise en place à partir du 1er janvier 2025 d’un tarif unique, à 2,50 euros le ticket pour tous les usagers qui enchaînent métro, train et RER dans la région parisienne, quelle que soit leur destination. Les grands gagnants de cette simplification seront les usagers utilisant des tickets Origine-Destination (permettant de poncer tous les voyages en métro et RER dans toute la région) puisqu’ils doivent actuellement raquer entre 2,20 et 5 € par voyage. Autres petits veinards, celles et ceux qui prennent le bus et le tram, avec un tarif ramené à 2 €, contre 2,15 € aujourd’hui. Autres simplifications : le prix du Navigo Liberté + à la journée, plafonné à 12 €, contre une fourchette actuelle comprise entre 8,30 et 20,60 € ; et le ticket pour les deux aéroports à 13 €, contre 10,30 et 16,60 €. Merci Valérie. (Notre article sur le sujet.)

2 euros de plus pour le pass Navigo

Si le prix du ticket à l’unité est uniformisé, celui du pass Navigo mensuel va augmenter, passant de 86,40 € à 88,80 €. Merci Valérie.

© Time Out Paris Pass Navigo.

Une nouvelle station de métro

Mis en route le 23 juin dernier, le double prolongement de la ligne 14 est pour l’heure sevré de la station Villejuif-Gustave-Roussy, qui a nécessité davantage de travaux. Normalement, les rames devraient pouvoir s’y arrêter à partir du 19 janvier 2025.

L’ouverture du premier téléphérique francilien

A jamais le premier téléphérique d’Ile-de-France. En 2025 (si tout va bien), Câble C1 accueillera ses premiers usagers, à raison de 10 places par cabine sur un parcours de 4,5 kilomètres entre les stations – il y en aura cinq – Pointe du Lac à Créteil et Villa Nova à Villeneuve-Saint-Georges. L’idée est de faire voler 10 000 personnes quotidiennement.

Les bus de la banlieue de Sud font un bingo

A partir de janvier 2025, 80 lignes de bus du territoire Grand Paris Sud (en bas de la carte) vont changer de numéros. Par exemple, le bus 401 qui relie Saint-Michel-sur-Orge et Corbeil-Essonnes deviendra le 4201, et le 70001S, qui joint Saintry-Sur-Seine et Evry-Courcouronnes, devient le 4271. Repérez vite votre nouveau numéro de bus par ici.

Pour les fadas du métro, découvrez ce jeu où il faut trouver le plus rapidement les stations.