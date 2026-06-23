A la fin de la semaine, toutes les places de cinéma seront pendant quatre jours à 5 €

À la recherche d’un bon plan frais à moindre coût ? Il semblerait qu’on vienne de vous en dégoter un avec le retour de la Fête du Cinéma qui célèbre sa 41e édition du dimanche 28 juin au mercredi 1er juillet. Avec comme toujours le même topo aguichant : des places de ciné à 5 € !

A l'affiche

Contre un billet gris, vous pourrez regarder le premier puis le deuxième volet de La Bataille de Gaulle d’Antonin Baudry, avec Simon Abkarian en De Gaulle ; Maspalomas de José Mari Goenaga et Aitor Arregi, récit d’un retraité queer dont le trépidant quotidien est brutalement assagi ; ou Disclosure Day, la dernière interrogation extraterrestre de Steven Spielberg.

Aussi repérés : le film Shana de Lila Pinell, immersion dans le quotidien d’une vingtenaire fâchée avec la monotonie jouée par la révélation Eva Huault ; et Eruption, ce film réalisé par Peter Ohs avec Charli XCX dans le rôle-titre — son premier —, celui d’une femme tiraillée entre son conjoint un peu chiant et une ancienne connaissance légèrement attirée par les sorties.

Quand ? Du dimanche 28 juin au mercredi 1er juillet 2026

Où ? Dans les cinémas participants

Combien ? 5 € la séance