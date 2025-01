Fin janvier, la crème de la scène stand-up lâche les vannes à l’Institut du monde arabe

Hakim Jemili, Louis Cattelat, Lilia Benchabane… Pour sa sixième édition, l’IMA Comedy Club continue de prendre du galon et envoie les soirées de gala. Du 29 janvier au 2 février, l’auditorium de l'Institut du monde arabe (IMA) déroule le tapis rouge aux meilleurs humoristes du moment comme à de nombreux talents émergents le temps de cinq soirées événements. Galas d’ouverture et de fermeture, gala « Habibi » queer, soirées arabophones… Un festival d’esprit pour passer l’hiver au show.

Trois galas, trois ambiances

Sur les cinq soirées programmées, on trouve trois galas francophones et deux shows arabophones (le premier en arabe algérien, le second en arabe égyptien). Pour le coup d’envoi, l’IMA donne de la voix aux jeunes talents. A l’affiche du gala d’ouverture du mercredi 29 janvier, un joli panel de six humoristes qui montent, dont Sofiane Soch et Lilia Benchabane (Handicapée méchante).

Le vendredi 31 janvier, la soirée de gala Habibi fera de la place à la scène queer, avec certains de nos comédiens préférés de la jeune garde comme Louis Cattelat et Ameziane Bouzid. Pour finir en beauté, l’IMA Comedy Club passera le mic’ à Hakim Jemili dès 17h le dimanche 2 février. Seul en scène, l’humoriste performera son dernier one-man-show, Fatigué.

Où ? Institut du monde arabe, 1 rue des Fossés-Saint-Bernard, Paris 5e.

Quand ? du 29 janvier au 2 février 2025.

Combien ? 26 € / soirée (12 € pour les moins de 26 ans).