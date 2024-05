Cet été, participez à une course de baignoires sur le canal de l'Ourcq !

On connaissait les courses de caisses à savon ; faites désormais place aux courses de… baignoires, où ces plaisants éléments de salle de bains sont utilisés comme esquifs par des équipages qui pagaient tout ce qu’ils peuvent. Pour vous rendre compte de la beauté sauvage de cette activité, rendez-vous le dimanche 7 juillet pour la 13e (déjà !) édition des Baignoires de l'Ourcq, sur ledit canal, à hauteur de Pavillons-sous-Bois.

Bain voyons !



Organisée par l'Association pavillonnaise pour la jeunesse et la culture (APJC), cette course de baignoires, devenue un véritable classique local, va réunir plusieurs dizaines d’équipages qui tenteront de triompher dans trois catégories : rapidité (la plus prestigieuse, une course sur 150 mètres), mais aussi agilité et élégance (la meilleure déco).

15 baignoires à disposition

Question pratique, si les concurrents peuvent amener leurs propres baignoires, l'APJC mettra à disposition 15 baignoires – qui devront passer les tests de flottaison le matin de la course. Et bien sûr, vous pourrez juste vous poser sur les rives pour grailler, bronzer et admirer régates et chavirages.



Quand ? Dimanche 7 juillet 2024, à partir de midi.

Où ? Berges du canal de l'Ourcq, 1-3 allée de Berlin, Les Pavillons-sous-Bois, 93320

Combien ? Gratuit

Et si l'envie de faire un plouf à Paris vous prend, n'hésitez pas à consulter nos dossiers recensant les piscines, les piscines d'hôtel et les plages du Grand Paris.