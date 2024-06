Pouvoir hurler tout son saoul (littéralement) devant cette erreur d’arbitrage manifeste, chanter de joie avec ses nouveaux meilleurs copains d’il y a cinq minutes et ne rien avoir à nettoyer en 3e mi-temps : aller voir des matchs dans un bar à beaucoup d’avantages ! Mais où regarder les matchs de l’Euro 2024 ou les épreuves de basket et de rugby à 7 des Jeux olympiques ? Voilà notre sélection de lieux où regarder dans une ambiance de feu les matchs qui comptent avec la touche Time Out. Des adresses qui changent des sempiternelles grandes chaînes de pubs ou des PMU un peu glauques. Vous y trouverez des bars à bières plutôt orientés foot et rugby avec une offre houblonnée artisanale loin des gammes industrielles, mais on vous a aussi sélectionné des lieux qui diffusent les compétitions les plus diverses (golf, F1, cricket…), histoire de voir si vous êtes un vrai fan de sports. Une constante : on se trouve plutôt du côté pas cher de la force.