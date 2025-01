L'artiste anglaise FKA twigs vient d’annoncer une date à Paris après six ans d’absence

Vous faisiez déjà de la tachycardie en attendant la sortie le 24 janvier de son album Eusexua ? Voilà qu’FKA twigs a décidé d’augmenter le curseur. L’artiste anglaise vient en effet de dévoiler les dates d’une tournée mondiale de dix concerts, avec une escale parisienne prévue le 13 mars 2025 au Zénith de Paris.

Un passage avant We Love Green

Pour son premier vrai concert parisien hors Fashion Week depuis 2019, elle présentera, avec, on l'imagine, choré et scénographie arty, ce fameux Eusexua, qui, d’après les extraits et infos semés par l’artiste, devrait prendre la forme d’une grande fresque expé-électronique bonne à vous faire danser et triturer les synapses. Un disque qui fait suite à CAPRISONGS, sorti en 2022, dans lequel elle avait aussi bien fait fureter des ambiances rap, expé ou l’électronique. Le tout serti de feats de qualité avec Rema, The Weeknd, Jorja Smith ou Shygirl.



Côté pratique, les billets seront mis en vente le vendredi 24 janvier (le jour de la sortie) à 10 h. Et sachez que si vous restez sur le carreau, on rappellera qu’FKA sera de passage à We Love Green le dimanche 8 juin.

Quand ? jeudi 13 mars 2025.

Où ? Zénith de Paris, 211 avenue Jean Jaurès, Paris 19e.

Combien ? Billetterie à venir.