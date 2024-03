Flipper, babyfoot, jukebox… Les jeux de café reprennent vie dans une géniale expo à la Monnaie de Paris

Si d'irréductibles nostalgiques se retrouvent encore au Mauri7 pour un tournoi de baby ou une partie de flipper, ou à l’appart du Badaboum pour un duel sur Pac-Man, les machines de jeu ne font plus beaucoup de bruit aujourd’hui. Progressivement retirées des rades et cafés dès les années 2000, voilà qu’on les retrouve au musée. Depuis le 1er mars et jusqu’à la fin du mois de juin, l’expo Insert Coin de la Monnaie de Paris revient sur l’évolution de ces machines depuis leur apparition dans l’après-guerre.

Une expo qui se joue autant qu’elle se visite

© VICTOR POINT

Au fil des (somptueuses) salles du musée, aménagées dans l’esprit des bars, cafés et salles d’arcade d’époque, une quarantaine de machines peuvent être observées – et jouées ! Pour les tester, même pas besoin d’argent de poche : à l’entrée, le musée vous confie une poignée de petite monnaie frappée spécialement pour l’exposition. A quoi on joue ? Sur les bornes d’arcade, on redécouvre des licences disparues comme Virtua Striker (l’ancêtre de FIFA), ou les premières versions de jeux historiques comme Mortal Kombat. On découvre aussi l’un des tout premiers flippers jamais inventés, le Baffle Ball, commercialisé en 1931. Canon.

© VICTOR POINT

Où ? Monnaie de Paris, 11 quai de Conti, Paris 6e.

Quand ? du 1er mars au 30 juin 2024.

Combien ? 12 € en tarif plein, jetons inclus - billetterie ici.