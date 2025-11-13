Fluctuat nec mergitur : que raconte vraiment la devise de Paris ?

Depuis le début, l’histoire de Paris est une histoire d’eau, comme en atteste la pirogue préhistorique qui fait la fierté du musée Carnavalet. Il était donc logique que sa devise prenne un thème fluvial : “Fluctuat nec mergitur”, “Il est battu par les flots, mais ne sombre pas”. Il ? C’est le navire qui figure sur le blason de la ville. Il est l’héritier de celui qu’arborait le sceau des Nautes de Paris en 1210, le puissant corps de marchands qui gérait les affaires de la ville au Moyen Âge.

Le navire est aussi un symbole de la ville, dont la population a affronté de multiples crises dans son histoire – bombardements, sièges, occupation, crues ou attentats – faisant preuve d’une résilience à toute épreuve honorée par les trois décorations nationales au bas du blason.

Particulièrement appropriée, la devise “Fluctuat nec mergitur” apparaît naturellement sur des jetons à la fin du XVIe siècle, et devient peu à peu une phrase associée à la ville. Il faudra attendre le XIXe siècle pour qu’elle en devienne la devise officielle. C'est le baron Haussmann, alors préfet de la Seine, qui la lie à Paris par un arrêté du 24 novembre 1853. Pour lui, la devise n’était absolument pas à prendre au sens figuré : il créera quelques mois plus tard le service hydrométrique du bassin de la Seine, chargé d’alerter les Parisiens en cas de crue.

Et depuis 2015, la phrase a évidemment pris un nouveau sens, plus résistant que résilient, mis en écho à travers la fresque de 2,5 mètres de haut et 12 de large “Fluctuat nec mergitur”, dressée par le collectif Grim Team quelques heures après les attentats place de la République, comme un rempart contre les prochaines vagues.