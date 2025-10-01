Freestyle Villette, le nouveau spot dédié au hip-hop à Paris, ouvre ce weekend

Après la Maison du Hip-Hop, LaPlace et en attendant le musée du Hip-Hop à Saint-Denis (en 2029), le hip-hop a trouvé un nouveau lieu institutionnel pour s’exprimer avec Freestyle Villette, qui ouvre ce samedi 4 octobre avec une journée d'inauguration gratuite.

Le projet, qui prend la place du Pavillon Villette complètement rénové, juste derrière la Cité des Sciences, se présente comme une “Maison des Cultures urbaines”. Le lieu de 1 000 m2 proposera une programmation autour de la danse, de la musique, du street art et des sports urbains, et promet une “très grande variété de formats et de disciplines, du breaking au voguing, du rap à la musique électronique”.

Chapeauté par le ministère de la Culture, Freestyle Villette fonctionnera sur un format de cartes blanches confiées à des acteurs sans lieu fixe, type compagnies de danse, street artistes, promoteurs de soirées ou de battles, avec l’idée de repérer des nouveaux talents dans tout l’Hexagone.

Lancement ce samedi 4 octobre avec une programmation qui donne le ton de la saison : des initiations aux danses hip-hop, des concerts, des DJ sets, une battle, et une fresque dessinée en direct par le street artiste FUZI.

Quand ? samedi 4 octobre, 16h-1h30.

Où ? 30 avenue Corentin-Cariou, Paris 19e.

Combien ? gratuit.