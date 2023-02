Un gigantesque musée du hip-hop et du street art va ouvrir à Saint-Denis !

Avis à toutes celles et ceux qui ont kiffé la série Le Monde de demain (qui retrace les débuts du hip-hop en France à partir des histoires des mythiques Dee Nasty et NTM) ! A partir de 2026, Saint-Denis affirmera, une fois de plus, sa place de fief du rap en France. En effet, la ville du 9-3 s’apprête à accueillir un nouveau musée consacré au genre musical le plus écouté au monde, ainsi qu’au street art et au graffiti.

Prévu pour 2029, le projet promet de faire revivre les mythiques Cathédrales du rail. Et en très grand ! Inscrites en 2004 aux monuments historiques, ces anciennes halles du site ferroviaire de Saint-Denis vont se muer en un musée de 8 400 mètres carrés dédié au hip-hop, le tout sous une voûte haute de 19 mètres ! En ce qui concerne la prog, tricotée par Maquis-Art (collectif d’artistes street art indépendants aux manettes de feu l’Aérosol) et l’association Hip Hop Citoyens, elle entremêlera expositions et événements en tous genres. Le genre de nouvelles qui pourrait donner un coup de pouce à la candidature de Saint-Denis pour le titre de Capitale européenne de la culture 2028. Début des travaux : 2026 !

Ouverture prévue en 2029.