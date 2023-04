Glorieuse nouvelle : le cinéma La Clef est en passe d’être racheté !

Depuis mercredi 26 avril, la grande famille du cinéma français est en ébullition. Fabien Onteniente a reconnu n’avoir jamais allumé un barbecue ? Non, encore plus chaud : plus d’un an après son expulsion, la Clef Revival, le collectif qui a squatté et ranimé pendant plus de deux ans et demi la Clef (notre reportage sur place), le dernier cinéma associatif de Paris, a annoncé avoir paraphé un compromis de vente pour racheter le lieu.

Pour le collectif, cette signature est une étape clé (oh oh) en vue de la réouverture et marque l’aboutissement de plus d’un an de négo avec le proprio du lieu (le comité social et économique de la Caisse d’Epargne). Les acquéreurs disposent de six mois pour réunir les fonds (3,1 millions d’euros au lieu de 4,2 au départ) et ils n’en sont pas loin ! Grâce à un prêt bancaire, de généreux mécènes et une campagne de financement féconde, il ne manque « que » 400 000 € à mettre au pot. Mais grâce à l’appui unanime de la presse et des pros du cinéma (un certain Martin Scorsese a publié une tribune de soutien dans Libération), l’objectif devrait être atteint. On a hâte d’assister à la prochaine réunion de famille et de se rappeler les bons souvenirs. Et il y en a !

© La Clef Revival

Pour celles et ceux qui débarquent : ouverte en 1973, la Clef a été forgée dans une programmation aventureuse et un fonctionnement de type associatif. En 2018, les propriétaires décident de vendre le bâtiment. Aucun accord n’est trouvé avec les gérants, et la Caisse d’Epargne préfère toper avec l'organisme social SOS – un groupe habitué aux acquisitions de lieux culturels dont le chiffre d'affaires annuel toise le milliard d'euros. Sauf que, le 20 septembre 2019, l'association Home Cinéma investit le bâtiment pour relancer la machine : avec ses occupants, la Clef commence une nouvelle histoire, féconde au possible. La programmation collective se veut diverse et radicale en dehors de toute logique de marché, avec des séances quotidiennes à prix libre et des rencontres à foison. Mais aussi une activité de création grâce à un atelier d'autoproduction (le Studio 34), des initiations à l'image avec des écoles et une gouvernance horizontale dans tous les domaines. Bien plus qu'un cinéma, la Clef Revival a été un îlot de liberté assez unique. Maintenant, on attend la suite de la saga.

Pour faire un don, c'est par ici que ça se passe.