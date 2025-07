Les compagnies aériennes n’auront plus le droit de facturer les bagages cabine en Europe

Vols low cost : l’Europe va (enfin) interdire les frais sur les bagages cabine

C’est le piège à touristes par excellence : un aller-retour Paris-Barcelone à 19 €, et paf, 45 euros de plus parce que votre valise à roulettes dépasse d’un centimètre. Bonne nouvelle : ce racket organisé vit peut-être ses dernières heures. Le Parlement européen vient de voter en faveur d’un texte qui obligera les compagnies à laisser monter à bord un vrai bagage cabine (jusqu’à 7 kg et 100 cm cumulés), sans surcoût, ni menaces, ni regard réprobateur à la porte d’embarquement. Et ce, en plus du petit sac glissé sous le siège.

Une réforme plus large pour remettre les passagers au centre

Selon Matteo Ricci, vice-président de la commission Transports et Tourisme, cette réforme vise à remettre un peu d’équité dans un ciel devenu absurde : “un pas important vers un voyage plus juste et transparent”, dixit l’intéressé.

Évidemment, c’est un grand oui pour les voyageurs – mais côté compagnies, ça tousse fort dans les cockpits. Pour les low cost, la pilule est rude : Ryanair, par exemple, a engrangé 4,7 milliards d’euros l’an dernier rien qu’avec les petits suppléments bien planqués, entre choix du siège et frais de bagage.

Les lobbys de l’aviation, eux, agitent déjà la menace d’une hausse des prix des billets pour compenser. Mais ce changement s’inscrit dans une réforme plus large des droits des passagers votée par le Parlement européen.

Dans les tuyaux : l’interdiction de séparer les enfants de moins de 12 ans de leur accompagnant, des sièges gratuits pour les aidants de personnes à mobilité réduite, et l’obligation pour les compagnies de dévoiler dès le départ le vrai prix du billet – sans les mauvaises surprises en petits caractères.

Une série de mesures qui remet un peu d’ordre dans un secteur où le moindre kilo en trop coûte un rein. On ne sait pas encore exactement quand ces mesures entreront en vigueur, mais le vent tourne. Et pour une fois, dans le bon sens.