Grande nouvelle : les proprios Airbnb ne pourront plus vous faire faire le ménage à leur place !

JESHOOTS.COM sur Unsplash | Bonne nouvelle : Airbnb va enfin vous permettre de partir sans faire le ménage à la place des propriétaires !

Défaire les lits, laver la vaisselle, sortir les poubelles : bientôt, les voyageurs Airbnb n’auront plus à se coltiner la corvée de ménage avant de rendre les clés.

Quitter son Airbnb va bientôt moins ressembler à une fin de service dans une entreprise de nettoyage. La plateforme de location a décidé d’interdire aux propriétaires d’imposer des corvées de ménage à leurs locataires. Traduction : fini les lits à défaire, la vaisselle à laver et à ranger ou les poubelles à évacuer avant de rendre les clés.

À partir du 20 novembre prochain, les hôtes ne pourront plus exiger de leurs visiteurs des tâches « nécessitant des efforts ou un temps considérables, ou qui seraient normalement effectuées par un agent de ménage ». Pas question pour autant de laisser l’appartement sens dessus dessous : déposer sa vaisselle sale dans l’évier, rassembler les serviettes utilisées ou fermer la porte à clé restent des demandes parfaitement autorisées.

Et les frais de ménage dans tout ça ? Ils ne disparaissent pas, évidemment. En revanche, les propriétaires ne pourront plus infliger de pénalités ou réclamer un supplément aux voyageurs qui n’auraient pas accompli une corvée. Autre nouveauté : toutes les consignes devront être précisées dès la réservation, et non surgir à la dernière minute, au moment de boucler les valises. En cas de demande abusive, Airbnb préviendra le propriétaire concerné, qui pourra contester la décision.

Pour justifier ce changement, la plateforme explique avoir entendu les critiques des utilisateurs, lassés de consignes parfois « confuses, contraignantes et difficiles à gérer ». Une petite victoire pour les voyageurs, nettement moins appréciée du côté des propriétaires. Sur le forum communautaire d’Airbnb, ils sont déjà des centaines à râler contre cette nouvelle politique, certains menaçant de quitter le navire pour la concurrence ou d'augmenter leurs tarifs.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’Airbnb tente de calmer les ardeurs ménagères de ses hôtes. En 2022, alors que la plateforme s’attaquait aux frais cachés, elle promettait déjà de mettre fin aux exigences « déraisonnables » des propriétaires et de rendre toutes leurs consignes visibles avant la réservation. Quatre ans plus tard, il était peut-être temps de passer un vrai coup de balai.