Les meilleurs Airbnb à booker à Paris

Oubliez le room service et les buffets du petit dej'. Être à Paris, c’est sortir chaque matin en quête de la meilleure boulangerie du coin (et du croissant qui va avec), siroter son café en terrasse avec les habitués, et filer au marché le dimanche avant de se cuisiner un brunch de compétition à la maison. Pour vivre la ville à fond, il faut un vrai chez-soi – et ça commence souvent par une chasse effrénée au meilleur Airbnb.

Parfois moins chers qu’un hôtel, les Airbnb permettent surtout de s’immerger dans le quotidien parisien. Feuilleter les bouquins dans la bibliothèque, croiser les voisins dans l’escalier, improviser un apéro dans son salon... Avant de booker, commencez par choisir le bon quartier : les oiseaux de nuit iront vers Pigalle ou Belleville, les modeux vers le Marais, les nostalgiques vers Saint-Germain-des-Prés… Paris est vaste, et les options aussi. Pour vous éviter de scroller pendant des heures, on a sélectionné les appartements, maisons et séjours les plus stylés sur Airbnb, et un peu partout dans la ville lumière. Bon voyage !

Les meilleurs quartiers où dormir à Paris