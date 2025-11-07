En décembre, une grande soirée solidaire pour la Palestine organisée à Paris

Alors que le fragile et déjà plusieurs fois bafoué cessez-le-feu est en vigueur depuis le 10 octobre, les initiatives citoyennes continuent à se multiplier pour venir en aide aux Gazaouis, qui vivent dans un territoire ravagé par les bombardements de l’armée israélienne. La prochaine en date : l’événement Together for Palestine, qui investira la salle du Zénith de Paris le 9 novembre, et dont tous les bénéfices seront reversés au Fonds régional Urgence Gaza de Médecins Sans Frontières.

25 artistes sur l'affiche

Derrière l’initiative, on retrouve un aréopage formé par les artistes Pomme, Aloïse Sauvage et Yann Tiersen, et les activistes Frank Barat et Juliette Lavabre, et leurs équipes, déjà là pour le récent événement londonien du même nom ou l’initiative Voices for Gaza, organisée en juillet 2024.

Présentée par la journaliste Newin Bokhari et les drag queens Rose et Punani, la soirée sera traversée par les prestations et présences de 25 artistes venant d’arts et d’horizons très différents. On y croisera la journaliste et poétesse palestinienne Nour Elassy, sa compatriote chanteuse Nai Barghouti, le danseur étoile Guillaume Diop, la chanteuse Aurora, le rappeur Ben PLG, la danseuse, DJ et standuppeuse Habibitch ou les orgas citées plus haut. Une seconde salve d’artistes sera dévoilée la semaine prochaine.

Deux dernières choses : parmi les artistes, seuls seront payés les artistes palestiniens ; enfin, il est également possible de faire uniquement un don sur le site de la billetterie. Together for Palestine, toujours.

Quand ? Mardi 9 décembre 2025.

Où ? Zénith, 211 avenue Jean-Jaurès, Paris 19e.

Combien ? À partir de 44 € (billetterie ici)