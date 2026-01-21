Hans Zimmer revient à Paris en 2026 avec deux concerts événements à l’Accor Arena

Le GOAT de la musique de film revient à Paris en 2026, et plutôt deux fois qu’une ! Hans Zimmer présentera d’abord son nouveau spectacle les 21 et 22 mars à l’Accor Arena, le lendemain du show de Rosalía.

Un nouveau concept avec de gros moyens, qui permet au musicien d’origine allemande de renouer avec l’énergie du live, et même de la “rave”, dit-il sur son site. Dans la vidéo de présentation de cette tournée, on le voit d'ailleurs tout sourire sur une scène à plusieurs étages, à la guitare ou aux claviers, entouré de dizaines de musiciens et d’écrans géants.

Et rebelote le 2 novembre, en mode plus calme cette fois avec le concert “The World of Hans Zimmer”, toujours à l’Accor Arena. Pour cette date, le compositeur ne sera pas présent sur scène, c’est un orchestre dirigé par le chef Matt Dunkley qui se chargera de jouer les plus grands tubes de la pléthorique discographie de Zimmer.

Au programme, des BO de films incontournables comme Interstellar, Dune, Superman, Inception, The Dark Knight, Gladiator… C’est le moment de réviser les classiques !

Où ? Accor Arena, 8 boulevard de Bercy, Paris 12e.

Quand ? 21 et 22 mars, 2 novembre 2026.

Combien ? à partir de 70 €.