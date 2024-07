Hit parade : le spectacle d’Angelin Preljocaj et Thomas Bangalter (Daft Punk) fait son retour à la Seine Musicale

Le spectacle “Mythologies” revient à la Seine Musicale, et disons-le clairement : ça nous met en joie. Et pour cause : à l’affiche de ce ballet de haute volée, deux génies made in France adoubés à l’international. D’un côté, le chorégraphe le plus en vue de sa génération, Angelin Preljocaj, auteur de plus de 50 pièces évoluant progressivement du classique au contemporain. De l’autre, Thomas Bangalter, moitié du duo Daft Punk, qui avait offert pour l’occasion sa première composition originale depuis la séparation du groupe casqué. Un vrai défi pour le musicien électronique, qui s’était frotté pour la première fois à la musique orchestrale.



Sur scène, 20 danseurs revisitent quelques-uns des mythes fondateurs de la culture occidentale, incarnant tour à tour Amazones, Naïades et autre Minotaure, les faisant vivre et élaborant sur scène de nouveaux rituels contemporains. Le projet : réveiller et secouer notre inconscient collectif, marqué par autant d’histoires et de personnages millénaires, dans un melting-pot virtuose et organique. De quoi définitivement entrer dans la légende !

Quand ? Du 25 au 29 juin 2025.

Où ? La Seine Musicale, Île Seguin, 92 100 Boulogne-Billancourt

Combien ? A partir de 40, 50 € (billetterie ici).