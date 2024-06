Une expo-installation de JR et d’un ancien Daft Punk à voir gratuitement dans une galerie

Nouveau chapitre de la collab entre l’homme au chapeau et l’ex-homme au casque ! Si vous avez loupé la fantasmagorique performance tissée par le photographe JR, l’ex-Daft Punk Thomas Bangalter et le chorégraphe Damien Jalet, vous allez pouvoir vous rattraper à la galerie Perrotin jusqu’au 27 juillet. Bonus track : c’est gratuit.

153 danseurs

Avec Dans la lumière, JR propose une nouvelle lecture en photo et en son de Chiroptera. Pour celles et ceux passés à côté (bah vous étiez où ?), ce ballet avait réuni 153 danseurs et danseuses au rythme d’une compo de Bangalter devant un trompe-l’œil démesuré recouvrant un échafaudage de 30 mètres de haut installé devant le Palais Garnier. Dans les différentes salles, on découvre l’œuvre prise sous tous les angles (pas mal pour un trompe-l’œil !) et à différents moments de la représentation. Il y a par exemple ce grand quadrillage photographique comme un rappel de la géométrie de l’échafaudage, ou ce cliché de la danseuse étoile Amandine Albisson surplombée de son imposante ombre par JR.

Dans l’une des salles, JR a filé une carte blanche à Thomas Bangalter, lequel a créé Aletheia 19, une installation de 19 platines vinyle de haute précision diffusant une grande fresque ambient expérimentale, Chiroptera Matière première, à voir jusqu’au 15 juin seulement. Après ce sera comme les Daft, ça n’existera plus (mais une version longue du titre de près de six heures est disponible sur les plateformes).

Quand ? jusqu’au 27 juillet 2024, jusqu’au 15 juin pour l’installation de Thomas Bangalter.

Où ? galerie Perrotin, 10 impasse Saint-Claude, Paris 3e.

Combien ? gratuit.