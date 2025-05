Une nuit dans le potager d'un des meilleurs restaurants du monde, un rêve bientôt réalité !

Si vous avez eu la chance de manger au Mirazur, l’exceptionnel restaurant gastronomique et écoresponsable de Mauro Colagreco à Menton, vous avez pu visiter le jardin Rosmarino, à quelques pas de là, sur le boulevard de Garavan. Une luxuriante parenthèse de deux hectares, dernier vestige d’une villa Belle Époque, remise en culture par le chef argentin en 2006, où poussent en biodynamie fruits, plantes aromatiques et agrumes qui se retrouvent dans les délicates assiettes du Mirazur.

Encore plus fort : bientôt, vous pourrez y dormir ! Onze suites de luxe, fondues dans cet éden de verdure et de pierres sèches, vont être ciselées par Marcelo Joulia (Naço Architectures) et l’atelier de Marc Barani. Reprenant les principes de la circularité chers au chef, cet hôtel hors normes n’utilisera que des matériaux locaux, favorisera le réemploi et les économies d’eau et d’énergie. Le jardin historique sera restauré par le paysagiste Philippe Deliau, et le cloître construit par les premiers propriétaires va être restauré. L’ouverture du paradis est prévue pour le quatrième trimestre 2026.