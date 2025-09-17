Il n’y a jamais eu autant de cyclistes à Paris qu’en cette rentrée 2025

Le plan vélo de la mairie, lancé en sortie de Covid pour construire un Paris 100 % cyclable en 2026, se déroule sans accrocs : mardi 16 septembre, Anne Hidalgo s’est félicitée des chiffres de fréquentation des pistes cyclables de la ville sur son compte Instagram.

“Chaque jour, près de 25 000 cyclistes empruntent le boulevard Sébastopol, 22 000 le boulevard du Palais et plus de 15 000 le boulevard Saint-Michel”, indique le message de la maire. Si votre trajet du matin vous semblait plus bouchonné que la rentrée précédente, ce n’était donc pas qu’une impression. Les déplacements à vélo sont en train de devenir une habitude chez les Parisien(ne)s, et même chez les Francilien(ne)s.

Pour répondre à l’engouement, la région a investi 300 millions d’euros dans Vélo Île-de-France, un réseau de 11 voies cyclables (750 km au total) qui permettra de rejoindre la capitale de tous les côtés et qui doit ouvrir par étapes entre 2025 et 2030. Un gros coup de pédale qui amènera peut-être bientôt Paris au niveau d’Amsterdam ou Copenhague.