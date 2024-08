Il reste encore 500 000 billets pour voir les épreuves des Jeux paralympiques ! (et les deux cérémonies)

Deux millions de billets ont déjà été vendus pour les Jeux paralympiques, a dit mardi Tony Estanguet, le patron du comité d’organisation, mais il en reste encore ! 500 000 au moins, alors que les sésames pour les sites du Grand Palais, le stade tour Eiffel, les Invalides et le château de Versailles viennent seulement d’être mis à disposition du public.

Il en reste aussi (pas beaucoup) pour la cérémonie d’ouverture mercredi 28 août, qui s’annonce spectaculaire avec un défilé sur les Champs-Elysées et un grand show signé Thomas Jolly sur la place de la Concorde, avec des tickets qui affichaient 450 et 700 euros mardi après-midi sur la plateforme officielle.

Et il y en a aussi une flopée pour toutes les épreuves – escrime fauteuil, basket fauteuil, para-judo… – , avec un prix d’entrée à 15 euros (puis 25 et 40 euros pour les catégories supérieures). Et pour avoir le plus de chances d’entendre résonner “La Marseillaise”, on vous conseille de suivre les exploits d’Alexis Hanquinquant, un maçon amputé d’une jambe après un accident de chantier, favori de la catégorie PTS4 en triathlon. Le porte-drapeau de la France vise une seconde médaille d’or et il n’a plus perdu depuis 2019, autant dire que ça sent très bon.

Cérémonies, athlétisme et boccia

Bonne pioche aussi, les épreuves d’athlétisme au Stade de France, qui permettront notamment de suivre les dernières courses de la sprinteuse albinos Nantenin Keita, quatre médailles déjà sur sa cheminée, qui tirera sa révérence à l’issue des Jeux. Et on a aussi nos chances en rugby fauteuil, avec l’équipe de France menée par sa star multitalent Ryadh Sallem.

Et pour les gens qui aiment découvrir des choses, allez voir (à l’arena Paris Sud, du 29 août au 5 septembre) les épreuves de boccia, une sorte de pétanque en fauteuil et véritable hit lors des JO de Tokyo selon Tony Estanguet.

Enfin, il reste aussi des billets pour aller danser au Stade de France lors de la cérémonie de clôture, et là, on est sûr de voir briller des Bleus avec ce DJ set collectif géant entre 24 artistes représentant la musique électronique française, de Jean-Michel Jarre à Pedro Winter en passant par The Avener ou Kavinsky (mais toujours pas de Daft Punk). Il reste encore des places à 45 et 120 euros, et ça monte comme ça jusqu’à 450 euros.

