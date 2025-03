Découvrez les images d’un projet de stade pour le PSG s’il déménageait du Parc des Princes

Dans un papier sorti mardi 18 mars, Le Parisien a dévoilé les images d’un hypothétique futur stade du Paris Saint-Germain qui se déplierait à Aulnay-sous-Bois dans le 93. Commandée par la commune et l’interco Paris Terres d’Envol à l’agence Vera Broëz, la projection dévoile une enceinte à la dégaine de soucoupe scintillante posée sur la friche des usines PSA, cerclée d’un immense parvis et d’un plan d’eau.

Plusieurs villes franciliennes sur le coup

Cette étude, à l’allure d’appel du (plat du) pied de la ville d’Aulnay au club parisien, intervient après plusieurs années de passes d’armes entre la direction du PSG et la mairie de Paris, qui refuse de vendre le Parc des Princes au club détenu par le Qatar. Alors que le patron Nasser al-Khelaïfi a annoncé qu’il voulait construire un nouveau stade et que plusieurs villes franciliennes sont déjà sur les rangs, Aulnay va-t-elle faire rêver plus grand les Ultras du club, qui s’opposent à un départ ?

Au sujet de la première chambre d'hôtel au monde dans un stade

En septembre dernier, le PSG a dévoilé une première mondiale en collab avec Novotel et All : une chambre d’hôtel installée à l’année – pour deux ans pour le moment – sous le toit du Parc, avec une vue parfaitement dégagée sur la pelouse. Question terrain de jeu, « La Suite Novotel par » frime avec ses 20 mètres carrés comprenant lit, salle de bains et terrasse privée, carénée selon les codes du concept Hypothesis de Novotel mixant ultra-fonctionnalité et confort. Mais au-delà de la chambre, c’est une expérience grand luxe qui est proposée, avant, pendant et après le match. Pour lire notre article complet, c'est par ici.