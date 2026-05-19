Cet été, un Boeing 747 devient le plus incroyable cinéma en plein air de Paris

© Tania Rieu / Musée de l'Air et de l'Espace | Projection au festival Ciné Tarmac. Musée de l'Air et de l'Espace

Décollage en vue pour la sixième édition de Ciné Tarmac ! Du vendredi 3 au dimanche 5 juillet, le musée de l’Air et de l’Espace du Bourget relance son très étonnant cinéma en plein air, dont la particularité est de projeter les films à la nuit tombée directement sur le fuselage d’un Boeing 747 posé sur le tarmac.

Trois films sur le thème aérospatial

Si la billetterie n’ouvrira que le 3 juin, le plan de vol est annoncé avec, comme les années précédentes, trois longs-métrages assez grand public. L’allumage se fera avec To the Moon de Greg Berlanti, film touchant au pan marketing du premier projet américain pour aller sur la Lune ; suivi de First Man - Le premier homme sur la Lune, le biopic de Damien Chazelle retraçant les huit années de la vie de Neil Armstrong avant son alunissage, le tout avec Ryan Gosling en rôle-titre. Autre biopic, mais autre sujet et autre star avec la diffusion en clôture d’Aviator de Martin Scorsese, mettant à l’image Leonardo DiCaprio sous les traits du tycoon du cinéma et de l’avion américain Howard Hughes.

À signaler enfin, et c’est une première : la tenue, le samedi 4 juillet (à 14 h et en salle), d’une séance Tarmac Kids pendant laquelle sera projetée l’adaptation de Mark Osborne du Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry. Suivra un atelier d’écriture et de création de cartes postales en lien avec le film. Bons vols.

Quand ? Du 3 au 5 juillet 2026, séance à la nuit tombée à 22 h 30.

Où ? Aéroport de Paris-Le Bourget, 93350 Le Bourget.

Combien ? 17 € (7 € pour les moins de 26 ans) ; mise en vente des places le 3 juin.