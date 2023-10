Inès Longevial ramène le printemps dans une exposition gratuite à la galerie Ketabi Bourdet

Pour sa nouvelle exposition, Inès Longevial compose une élégante fable au sein de la galerie Ketabi Bourdet, planquée dans une cour protégée du 6e arrondissement. Alors que sa première monographie internationale vient de sortir chez Rizzoli, Perchée est à découvrir gratuitement jusqu’au 10 novembre. Passage obligé si vous passez dans le quartier.

Une exposition en forme de conte

On connaît la peintre pour ses immenses portraits de femmes (principalement des autoportraits) aux couleurs pop et acidulées. Pour sa troisième exposition à la galerie Ketabi Bourdet, Inès Longevial emmène ses multiples “moi” vers un nouvel ailleurs, inspiré du roman Le Baron perché d’Italo Calvino. Comme dans le livre, les alter ego picturaux de l’artiste semblent finir par se fondre aux arbres et feuillages qu’ils ont choisi d’habiter. Dans des tonalités plus froides qu’à l’accoutumée, et avec un tracé plus doux (voire flou), elle entoure ces grandes icônes de petites toiles représentant oiseaux, insectes ou feuilles.

© Nicolas Brasseur, ADAGP, 2023. Courtesy of the artist and Ketabi Bourdet.

Délicieux cadavre exquis

Pièce maîtresse (selon nous) de l’expo, cette délicieuse série de cadavres exquis réalisée cet été à l’encre noire par la peintre sur de fragiles serviettes en papier, qui ne sont, d’après ses mots, “rien d’autre que de minuscules drapeaux de paix, d’espoir, et d’amour”. Réalisée sur la terrasse d’un café de village, cette suite de figures-paysages mêlant l’homme à l’animal et aux astres ressemble aussi à un conte et semble tirée tout droit du Livre des métamorphoses. Inédits dans la pratique de l’artiste, et d’une poésie rare, ces petits morceaux de papier enchantent la galerie Ketabi Bourdet. A voir.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Inès Longevial (@ineslongevial)

Où ? Galerie Ketabi Bourdet, Paris 6e.

Quand ? Jusqu'au 10 novembre.

Combien ? Gratuit.