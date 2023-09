Info voyageurs : une ligne de métro va fermer cet automne à Paris

Assurément l’une des lignes les plus fiables, l’automatique ligne 14 va pas mal dérailler cet automne. Dans le cadre des travaux du prolongement de la ligne vers le nord (Saint-Denis) et le sud (l’aéroport d’Orly) – si tout va bien, ça devrait être opérationnel en 2024 –, le gestionnaire du réseau Ile-de-France Mobilités a annoncé une flopée de jours de fermeture tout au long de l’automne.

Entrons directement dans le dur du sujet : la ligne 14 sera entièrement fermée du 22 octobre au 5 novembre. Deux semaines auxquelles il faut ajouter des fermetures ponctuelles les 24 et 30 septembre, 1er et 8 octobre, 18, 19 et 26 novembre, ainsi que des clôtures du trafic dès 22h du lundi au jeudi jusqu’au 28 décembre : ça donne une rame automatique beaucoup moins automatique. Des travaux (et galères) qui, à terme, permettront à la ligne de gagner 40 rames et surtout sept stations supplémentaires disséminées entre Saint-Denis et Orly. Côté timing, ça va filer fissa avec un nouveau tronçon sudiste entre Olympiades et l’aéroport prévu pour durer seulement 16 minutes. Reste plus qu’à attendre la mise en route.

Si vous avez la fibre métro, découvrez notre article sur la fin du carnet et sur le potentiel futur musée du métro.