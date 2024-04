Initiations, battles, spectacles : une grande fête de la danse gratuite va secouer le canal de l’Ourcq

Des danseurs et des danseuses partout sur un kilomètre ! Le samedi 25 mai, de 14h à minuit, les berges du canal de l’Ourcq à Pantin – entre le Centre national de la danse et Dock B – seront secouées par la troisième édition de l'événement “1 km de danse”. Chorégraphiée par le CND en collab avec un chapelet d’écoles de danse, assos et amateurs du coin, cette fête célèbre la pluralité des styles de danse via des ateliers, des démos, des battles et DJ sets.

Un peu de biscuit pour savoir ce qui vous attend sur les cinq scènes dispatchées sur ce fameux kilomètre ? Allez, en rythme : sur la place de la Pointe, à 14h, ce sera échauffement sur du gwoka, genre musical traditionnel guadeloupéen, par le chorégraphe Max Diakok de la compagnie Boukousou ; à 15h, Joachim Maudet présentera son solo ascendant one-man-show Gigi au théâtre du Fil de l’Eau ; à 17h, vous aurez le choix entre un cours de danse traditionnelle congolaise et le spectacle mi-théâtre mi-danse Libre de la compagnie du Dernier Instant.

Et puis, à partir de 18h, tout le monde a rendez-vous devant Dock B pour un charivari de battles (tous les genres de danse pourront guerroyer) porté par l’habitué du CND Aminata Crazy Style, avec cours de waacking et DJ sets jusqu’à minuit. C’est clairement pas la journée pour se balader en claquettes !

Quand ? samedi 25 mai 2024, de 14h à minuit.

Où ? entre le Centre national de la danse et Dock B, 93350 Pantin.

Combien ? accès libre.