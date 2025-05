Les jardins de musée parisiens où muser après avoir maté une expo

Il y a des jardins qui se contemplent comme des œuvres d’art. Et puisqu’il est particulièrement agréable de se poser au vert après une expo, on vous a mâché le boulot en listant les musées du Grand Paris avec jardin intégré. Chez certains, comme Rodin, la visite se prolonge carrément en plein air.

Alors bien sûr, si les visiteurs se régalent déjà avec les collections du musée Rodin, ce qu’ils affectionnent tout particulièrement, ce sont les jardins (délicieux, surtout au printemps) ! Situés dans le 7e, on s’y fait zieuter par le Penseur, les Bourgeois de Calais et… la fameuse Porte de l’Enfer. Dans ce vaste écrin en plein air, des expos d’art contemporain viennent régulièrement dialoguer avec les œuvres du gourou de la sculpture française. En 2011, on y croisait les extravagances signées Urs Fischer, Joseph Beuys ou Ugo Rondinone.

Où ? 77 rue de Varenne, Paris 7e.

Jardin de l'Institut Suédois

Engoncé dans la partie est du Marais, l’Institut culturel suédois – le seul au monde hors de Suède – abrite, en plus d’un programme d’activités long comme une notice IKEA, un jardin de poche où il fait bon se poser : sur la pelouse, un banc, ou sous l’œil d’une escouade de statues burinées par des artistes locaux. L’été, on y a déjà vu des concerts (notamment à la Fête de la Musique) et même du cinéma en plein air. Bref, un jardin i toppen.

Où ? 11 rue Payenne, Paris 3e.

Ouvert à l’initiative de la société d’histoire et d’archéologie Le Vieux Montmartre, ce musée – très prisé des touristes – retrace la vie politique, artistique et libertine du quartier de la bohème, de Picasso à Dalida en passant par Michou. On y zieute : des affiches originales de Toulouse-Lautrec, une reconstitution de l’atelier-appartement du « trio infernal » Suzanne Valadon, Maurice Utrillo et André Utter, une salle dédiée au french cancan, des dessins de presse bien mordants, ainsi que des hommages aux lieux et figures emblématiques du faubourg. Mais le clou de la visite, ce sont clairement les trois jardins Renoir. Sources d’inspiration majeures – Le Bal du moulin de la Galette, Le Jardin de la rue Cortot – pour le peintre lors de son passage entre 1875 et 1877, ils forment aujourd’hui une bulle de calme bien planquée dans ce coin unique de Paris.

Où ? 12-14 rue Cortot, Paris 18e.

© Luc Boegly - Hangar Y Il en a connu, des vies, ce grand hangar ouvert en 1879 à l’orée de la forêt de Meudon ! Entrepôt de dirigeables, usine à ballons, musée de l’Air, atelier de Chagall (il y a notamment assemblé les panneaux du plafond de l’Opéra Garnier)… En 2022, après trois ans de travaux et 30 millions d’euros, l’édifice devient le Hangar Y : un centre d’art XXL planqué en pleine forêt, lancé par Frédéric Jousset et sa fondation Art Explora. Première escale : le hangar, où s’enchaînent des expos toute l’année autour de trois axes – culture, science et nature. Deuxième arrêt : un parc de 10 hectares, investi par une ribambelle d’artistes contemporains que s’arrachent les plus grands collectionneurs : Christian Boltanski, Subodh Gupta ou encore Ugo Rondinone s’emparent du décor sylvestre pour y poser des œuvres monumentales à zieuter le temps d’une balade à ciel ouvert. De quoi prendre un bon bol d’art frais en banlieue.

Où ? 9 avenue de Trivaux, 92190 Meudon

Jardin du Petit Palais

Pour accéder à cet inattendu jardin tropical au cœur du Petit Palais, il faut d’abord retirer un billet "entrée gratuite" (valable pour la collection permanente – que vous pourriez bien avoir envie de zieuter au passage), puis traverser la première aile du bâtiment. Niché entre les arcades intérieures, se dévoile alors un Eden insoupçonné : bassin bordé de mosaïques, palmiers, colonnades, herbes folles… Et quelques petites tables rondes qui n’attendent que votre livre et un moment de calme.

Où ? Avenue Winston Churchill, Paris 8e.