Ne passez pas à côté de cette opportunité unique de mettre la main sur des pièces iconiques signées Jean Paul Gaultier

Portes ouvertes dans le vestiaire de Mouna Ayoub, collectionneuse compulsive et reine autoproclamée de la haute couture. Ou plutôt vide-grenier : 41 créations signées Jean Paul Gaultier (pour deux décennies de génie, de 1998/99 à 2022/23) partent aux enchères ce 25 novembre chez Maurice Auction et Kerry Taylor Auctions. Jamais portées ou à peine effleurées par la lumière des tapis rouges, ces pièces dormaient bien au chaud, précieusement emballées comme des reliques. Mais l’heure est venue pour elles de briller à nouveau – ailleurs, et pourquoi pas sur vous.

Mouna Ayoub ouvre son vestiaire : les chefs-d’œuvre haute couture de Jean Paul Gaultier aux enchères

Stockées dans des boîtes d’archives, protégées par du papier de soie sans acide, ces pièces sont restées intactes. Un trésor dormant, prêt à revivre. Et quelles créations ! Parmi les stars de cette vente : "L’Écume des Jours" (printemps-été 1999), une robe en denim et plumes d’autruche. Un jean banal transformé en poésie marine, où chaque plume simule l’écume des vagues. Estimation : entre 25 000 et 35 000 euros. Et aussi, le "Bastringue" (printemps-été 2011), un tailleur-pantalon en organza brodé, mélange d’esprit cabaret et d’élégance impertinente, dont le prix pourrait osciller entre 5 000 et 7 000 euros.

Robe du soir en denim et plumes d'autruche,"L'Ecume des Jours", collection "Divine Jacqueline", Printemps-Eté 1999 © Maurice Auction

Combinaison pantalon en organza brodé de passementerie "Bastringue", collection "Punk Cancan", Printemps-Eté 2011 © Maurice Auction

Les pièces seront exposées les 23 et 24 novembre, juste avant la vente aux enchères officielle le 25 novembre à 18h. Ne traînez pas, car ici, tout se joue sous le marteau.