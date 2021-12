La RATP met aux enchères des milliers d'objets du métro

A lire également : Pour célébrer ses 10 ans, Time Out Paris organise un énorme festival gastronomique

D'une vente (et d'une semaine) à l'autre, on passe du mobilier de la haute à celui des souterrains. Tandis que mardi dernier, le Plaza Athénée tournait définitivement la page Alain Ducasse en vendant la déco de son resto, une vente aux enchères en ligne permet cette semaine de s'offrir des reliques réformées de la RATP, allant des années 1910 aux années 2000. C'est la première fois que la Régie se défait de son matos et les sous récoltés seront reversés à sa structure d'accueil Le Recueil social.

Hébergée jusqu'à ce vendredi 3 décembre 11 h sur le site de la maison Drouot, cette vente sera divisée en 215 lots aux contours et aux prix aussi aléatoires qu'un horaire d'entrée en gare. Pour vous donner une idée, vous aurez par exemple l'occasion d'acquérir une plaque émaillée « Métropolitain » style Guimard, des plans de métro pour ne plus vous tromper, des plaques de signalétiques pour sortir à Lourmel, Disneyland ou La Villette mais aussi des horloges, du carrelage, des bancs, des portes ou des sièges Akiko de toutes les couleurs. Il y aura vraiment de tout.

De notre côté, on avoue avoir un petit faible pour la façade de métro bleue datant de 1973, pour le mat de métro de plus de 5 mètres qui se fondra parfaitement dans votre intérieur, et surtout pour les tourniquets, histoire de frauder à la Chirac en toute tranquillité. Si les prix sont très variables (entre 30 et 5 000 € au moment de l'écriture de l'article), les enchères risquent, vu les nombreux collectionneurs du genre, de monter très vite. Pensez à ne pas être en retard.

Quoi ? Métro rétro, un ticket pour les enchères

Quand ? Vente aux enchères en ligne, jusqu'au vendredi 3 décembre 2021 à 11h

Où ? En ligne ici

Combien ? Estimations entre 30 et 5 000 €