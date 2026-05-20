© Rouje | Jeanne Damas ouvre un café à Paris pour les 10 ans de Rouje

Après la mode et la beauté, Rouje se lance dans l’art de vivre avec un café qui ouvrira le 30 mai rue Bachaumont, à Paris.

Marque lancée par la mannequin, actrice et créatrice Jeanne Damas, Rouje fête ses 10 ans en 2026. Un anniversaire pas comme les autres que la ligne de vêtements et d’accessoires, doublée d’une collection de produits de beauté baptisée Les Filles en Rouje, célébrera avec une collection capsule « 10 Ans », mais aussi avec l’ouverture d’un café, le Café en Rouje, au sein de son flagship de la rue Bachaumont.

© Rouje Jeanne Damas ouvre un café à Paris pour les 10 ans de Rouje

Décrit par la marque comme un projet « profondément personnel pour Jeanne Damas, qui a grandi dans le restaurant de ses parents », cette première incursion dans l’art de vivre prolonge l’univers très parisien de Rouje en célébrant « l’atmosphère des bistrots parisiens » : comptoir en bois, carrelage en mosaïque, banquettes rouges… L’adresse joue la carte de l’intemporel et propose même une sorte de clin d’œil à À la recherche du temps perdu en faisant de la madeleine sa spécialité. Sa version signature s’habille d’une coque en chocolat rouge marquée du R de Rouje, et sera préparée chaque matin selon une recette maison imaginée en collaboration avec Proost.

© Rouje Jeanne Damas ouvre un café à Paris pour les 10 ans de Rouje

© Rouje Jeanne Damas ouvre un café à Paris pour les 10 ans de Rouje

On pourra également y acheter et moudre sur place le café maison en grains, torréfié par Fève, l’une des références parisiennes en la matière. Rendez-vous à partir du 30 mai 2026 au 11 bis, rue Bachaumont pour un café, un thé ou un matcha latte sur place ou à emporter, ou pour shopper l’une des pièces de la collection de produits dérivés du Café en Rouje : tasses et soucoupes, porte-clés, boîtes d’allumettes et t-shirt.