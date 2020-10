Les meilleurs cafés et coffee shops de Paris

Quelle vibe ? Grande table commune en bois, cuisine ouverte d’où débordent fruits et légumes, irrésistibles odeurs de gâteaux qui sortent du four. On se sent tout de suite bien dans cette cantine méditerranéenne. Les amateurs de mezze, ceux qui ne peuvent plus blairer le croissant beurre au petit-déj' ou les nostalgiques de leurs vacances à Tel Aviv seront ravis.

Miam miam ? Une chakchouka. Quelques gâteaux bien dodus (et parfois végans) préparés par la cheffe, comme ce matin-là un muffin à la farine de riz aux framboises surmonté d’une crème aérienne.

Dans la tasse ? Un café crème (Brûlerie de Belleville), ou ce jus à base de lait végétal, halva pistache, banane et dattes (5 €).