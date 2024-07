Jeux Olympiques de Paris 2024 : découvrez les meilleurs plans à faire le mercredi 31 juillet

Time Out n’est peut-être pas sur le podium de vos sites préférés pour suivre les compétitions, mais vous pouvez faire de nous votre favori pour la vie du Paris olympique hors les stades. Restos, bars, expos, clubs, playgrounds, lieux éphémères… Jour par jour, voici nos meilleurs combos de bons plans pour vivre des journées en or pendant les JO. Aujourd'hui, le mercredi 31 juillet.

Les délices végans de Faubourg Daimant

Cette haute salle blanche et bois ouverte par Alice Tuyet s’impose comme la sapide ambassade d’une cuisine végane unique à Paris. Ici, le chef Erwan Crier invente le véganisme bourgeois, avec du gras rassurant, des recettes mythiques et des jus puissants. De la viande ? Pour quoi faire ?

Où ? 20 rue du Faubourg-Poissonnière, Paris 10e.

© Faubourg Daimant

Un cocktail tout en épure chez Cravan 16

On ne va pas se mentir, la zone olympique ne déborde pas de comptoirs recommandables. Heureusement, il y a Cravan 16, le premier du nom, qui sauve l’amateur de cocktail. Cette splendide (et classée) parenthèse Art nouveau cachée dans le 16e arrondissement propose une tranquille terrasse et surtout des verres plus équilibrés que le budget des JO.

Où ? 17 rue Jean-de-la-Fontaine, Paris 16e.

Découvrir les sports de la rue à Spot24

Posté sous la tour Eiffel durant les JO, Spot24 dédie ses 1 000 m2 aux cultures urbaines et porte un éclairage sur six nouvelles disciplines olympiques et leurs influences sur la mode et le design. Breaking, skate, BMX freestyle, surf, basket 3x3, mais aussi les plus étonnantes danse Litefeet et pole dance version… barre de métro. Le projet offre un condensé fascinant de la puissance créative de la rue !

Où ? 2 avenue de Suffren, Paris 7e.

Une soirée sous le périph à fond de house

Raphaël Top Secret ne peut détrôner Antoine Bourachot comme meilleur nom de DJ mais il est forcément sur le podium. Et il se trouve qu’il est aussi (avec deux amis secrets sanglés sur la banquette arrière) à Virage ce mercredi. Attendez-vous à une nuit house à fond de 4e sur la file de gauche de la bamboche. Le prix du péage ? Gratuit avant 20h et 8 € en prévente.

Où ? 26 rue Hélène-et-François-Missoffe, Paris 17e.

© Mercredi Soir / Virage Soirée électronique pendant l'été 2022 à la friche Virage

Rattraper une expo qui court vite

Drôle d’espèce que ceux qui soignent leur mélancolie en avalant du bitume à petites foulées dès potron-minet. Ce sont ces adeptes de la course à pied que l’artiste italien Lorenzo Mattotti a décidé de croquer pour Attraper la course, une expo qui porte bien son nom puisqu’elle n’arrête pas de courir. Parties du Festival d’Angoulême, les 30 planches ont ensuite filé sur les rails dans les gares de France et les voici cet été au Jardin d'Acclimatation jusqu’au 25 août. Attrapez-les si vous pouvez.

Où ? 45 avenue du Mahatma-Gandhi, Paris 16e.