Le chef Sho Miyashita et son comparse Jérémy Mégaly ont investi cette petite salle à banquettes en moleskine et murs à vif pour en faire ce bar à tapas nippon nerveux et éclectique. On y baguette japonités bien roulées et junk food rassurante comme cette aile de raie à la sauce umeboshi ou cette mafflue omelette au bacon, chou blanc et sauce bulldog. A faire couler avec des Highballs comme dans les ruelles de Kabukicho.

Où ? 82 rue de la Folie-Méricourt, Paris 11e