Journées Européennes du Patrimoine 2022 : nos 5 plans préférés

Vous croyez connaître Paris par cœur ? Et vous pensez avoir fait le tour des bâtiments historiques de la capitale ? Ravisez-vous parce que cette année – on vous le jure sur la tête de Stéphane Bern –, les Journées du patrimoine ont un petit goût de sexy et d’inédit. Ces 17 et 18 septembre, on (re)découvre les plus beaux lieux de la ville à travers un melting-pot d’art, de food, de mode et de grimoires (si si). Et pour vous permettre d’y voir plus clair, on vous a mijoté un petit top 5 des immanquables de cette édition. Suivez le guide !

1) Mode et matrimoine à l’ancien hôpital Laennec, Paris 7e

Au 40 rue de Sèvres se cache un ancien hospice de plus de 400 ans, s’étalant sur près de quatre hectares. Loin de l’image de film d’horreur souvent associée aux hôpitaux désaffectés, le bâtiment historique est aujourd’hui l’un des plus beaux écrins du luxe à la française. Siège social du groupe Kering et de la maison Balenciaga, la partie la plus ancienne du site ouvrira exceptionnellement ses portes au public ce week-end. A la clé : l’exploration du futur matrimoine de l’art contemporain, à travers le travail de l’artiste plasticienne Edith Dekyndt. Issues de la collection Pinault, quelques-unes de ses plus belles œuvres seront à découvrir dans la somptueuse chapelle de l’ancien hôpital. Des pièces d’archives réalisées par Cristóbal Balenciaga seront également exposées au siège de la maison.

Où ? 40, rue de Sèvres, Paris 7e

2) Le festival fou(d) de la fondation GoodPlanet, Paris 16e

Les belles pierres et les salons d’apparat, c’est sympa deux minutes. Mais nous, cette histoire de patrimoine, ça nous donne surtout envie de faire un tour en cuisine. Ça tombe bien : à la fondation GoodPlanet, l’histoire se met au vert et se mange à la petite cuillère. Tout le week-end, cette immense bâtisse du XIXe siècle et son parc de 3,5 hectares sera le théâtre du festival Miam!, alliant exploration des terroirs et réflexion autour de la gastronomie durable. Concrètement, vous pourrez y découvrir un mini-marché engagé, venir troquer vos livres de recettes préférés, déguster de la street food veggie (on parle de kebab aux champis et de pâté en croûte sans pâté) ou encore vous balader dans le potager de la fondation. Les plus téméraires pourront mettre la main à la pâte à travers différents ateliers créatifs et culinaires. Patrimiam !

Où ? 1, Carrefour de Longchamp, Paris 75116

© Maison de Balzac

3) La vie de château dans la maison de Balzac

Passer une journée à la campagne en plein Paris, ça vous dit ? Entièrement rénovée en 2019, la maison de Balzac est l’endroit idéal où fuir l’agitation et le stress de la rentrée. Alors on profite des Journées du patrimoine pour visiter gratuitement le musée dédié à l’un des plus grands génies de la littérature française, et on prolonge l’expérience en bouquinant sur un des transats du jardin, avec une vue imprenable sur la tour Eiffel. Pause déjeuner et/ou pause goûter sont fortement recommandées : comme au musée de la Vie romantique, ce sont les British de Rose Bakery qui s’occupent de vos papilles. Allez donc rendre un dernier hommage à feu la reine Elisabeth II en vous offrant un gros scone bien beurré et un bon petit thé. Ce week-end, c’est la vie de château ou rien.

Où ? 47 Rue Raynouard, Paris 16e

4) Chaillot fait swinger le patrimoine au Théâtre national de la danse

A Chaillot, le patrimoine à la bougeotte. Ce week-end, c’est la Compagnie XY qui va faire trembler les murs du bâtiment classé trônant au sommet du Trocadéro. Prendre de la hauteur, c’est d’ailleurs le parti pris de cette jeune compagnie d’acrobates qui s’amuse à défier les lois de l’attraction et à côtoyer les oiseaux dans des spectacles à la croisée du cirque et de la danse. Pour les Journées du patrimoine, ils se voient offrir les clés du théâtre et proposent une carte blanche en itinérance, qui vous emmènera en quelques pas de danse du parvis aux coulisses en passant par les salles de répétition. Parce que l’heure est à la fête, des ateliers d’initiation au Lindy Hop, la danse de la Harlem Renaissance, sont prévus pour vous mettre en jambes avant l’apéro. Hop hop hop !

Où ? 1 place du Trocadéro et du 11 Novembre, Paris 75116

5) Passion grimoires à la Bibliothèque nationale de France – site Richelieu

C’est le nouveau petit joyau des Journées du patrimoine… Après douze ans de travaux, la BnF rouvre enfin son site historique du palais Mazarin, rendant à nouveau accessibles ses plus précieux trésors accumulés depuis le XVIIIe siècle. Avec ses quelque 22 millions d’ouvrages et documents, son immense verrière et ses 18 mètres sous plafond, la mythique salle Ovale de la bibliothèque a de quoi mettre Poudlard à l’amende et aurait le pouvoir de réveiller la Hermione Granger qui sommeille en vous. Spoiler : le lieu est juste magique. Et ici encore, c’est notre matrimoine qui sera mis à l’honneur ce week-end avec une lecture performée des textes de Simone de Beauvoir dans la sublime salle des Manuscrits et de la Musique. Réservation obligatoire !

Où ? 5 rue Vivienne, Paris 2e