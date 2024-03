Justice annonce une date à Paris pour présenter son nouvel album

La date et l’endroit du jugement dernier sont désormais connus. Dans le sillage des titres et infos semés en amont de la sortie le 26 avril de leur quatrième album Hyperdrama, et alors qu’ils s’apprêtent à sévir à Coachella et We Love Green (entre autres), le duo Justice a annoncé un concert à l’Accor Arena le 17 décembre.

Et forcément, comme à chaque fois qu’ils se pointent à Bercy – jetez un œil à leur live IRIS –, Gaspard Augé et Xavier de Rosnay devraient faire dans le spectacle son, lumière et pyrotechnie tout en grandiloquence. Pour s’échauffer, le duo a déjà balancé trois titres : “One Night/All Night”, en feat avec Kevin Parker de Tame Impala, tissé autour d’un gimmick vocal de l’Australien, kick électronique froid et rythmique funk bondissante copyrightée Justice ; le plus brutal “Generator”, à l’atmosphère de fin (ou début) de soirée à la Gaspar Noé enrobée dans un riff disco-funk. Et le dernier en date “Incognito”, qui flirte aussi bien avec les contrées synthwave, gabber que funk. Vous l’avez compris, le 17 décembre sera à marquer d’une croix dans votre agenda.

Quand ? mardi 17 décembre 2024.

Où ? Accor Arena, 8 boulevard de Bercy, Paris 12e.

Combien ? à partir de 56,50 €.