Et GTA VI débarqua à Paris en mode IRL ! Une semaine après la sortie du jeu le plus attendu de l’histoire, le studio Rockstar Games et le duo Justice, auteur de la BO dont la sortie est prévue le 11 décembre, ont hier soir annoncé l’organisation d’une soirée dédiée a jeu le 3 décembre à Mia Mao .

« Special guests »



Si la soirée est encore entourée d’un halo de mystère, on sait tout de même que les deux Parisiens s’occuperont d’un DJ set et seront accompagnés de « special guests ». Et suffit de regarder les crédits des sons déjà sortis pour espérer de gros noms – on vous voit Gesaffelstein, Michael Macdonald et bien sûr, King Gizzard, Tame Impala, SZA, trois groupes et artistes avec qui Justice s’est offert avec le morceau Flower in a Hurricane son tout premier numéro un mondial sur Spotify, avec 4,73 millions d’écoutes sur la plateforme vendredi 20 novembre.

Enfin, quid de la scénographie : sera-t-elle calquée sur l’un des clubs du jeu ? Quoi qu’il arrive, faudra être là pour le voir puisque Mia Mao pratique une politique « No Photo/No Video ». Les places sont mises en vente ce vendredi 27 novembre à midi.

Quand ? jeudi 3 décembre 2026

Où ? Mia Mao, 59 boulevard Macdonald, Paris 19e

Combien ? 30,30 € (billetterie ici)