La babka la plus gourmande de Paris est désormais en livraison

Vous êtes un inconditionnel de la babka, cette fameuse brioche originaire d'Europe de l'Est ? Avis aux gros gourmands : revue et corrigée « à la française », celle de Babka Zana (5 étoiles sur Time Out) est préparée avec du bon beurre AOP Charentes-Poitou, et de la farine de gruau des Moulins Bourgeois, longuement fermentée (24 h) sur levain naturel liquide. Et bonne nouvelle : elle est désormais dispo en livraison à la casbah, via le super site Epicery.



Parmi les must eat ? La babka roll dans tous ses états : à la cannelle, au chocolat-noisettes ou pistache fleur d'oranger (3,20 € pièce), dispo aussi en format cake (4-6 personnes, 11 €), la délicieuse hallah (brioche juive du shabbat, 4 €), ou encore le rugelach, croissant brioché comme à Tel Aviv, version mini et fourré de bonne pâte à tartiner À la Mère de Famille (1 € pièce).

