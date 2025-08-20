La baignade dans la Seine prolongée en septembre ?

Depuis l’ouverture historique de la Seine à la baignade le 5 juillet dernier, la fréquentation des trois sites intra-muros (quai de Bercy, bras de Grenelle et bras Marie) est allée crescendo.

La faute à un mois de juillet un peu pluvieux (ce qui a provoqué le buzz chez les moustiques au passage) et bien sûr, il fallait que les Parisiens et Parisiennes se rassurent. Le bouche à oreille et la multiplication des images de baignade a fait son effet et la canicule de la semaine dernière a eu raison des dernières réticences : près de 23 500 entrées ont été comptabilisées entre le 11 et le 18 août 2025, contre 12 354 seulement durant les deux premières semaines de juillet, rapporte Libération.

Au total, ce sont plus de 75 000 personnes qui se sont jetées à l’eau depuis l’ouverture. Un engouement qui pousse la mairie à envisager une extension du bail en septembre, alors que les sites devaient fermer le 31 août. C’est la préfecture – et sans doute un peu la météo – qui aura le dernier mot, la décision devrait être annoncée avant la fin du mois.

Et pour l’été 2026 ? Il faudra sans doute attendre le résultat de l’élection municipale de mars…